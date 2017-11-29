Работники горнолыжного курорта Сьерра-Невада объявили забастовку

Комитет работников компании Cetursa Remontes, обслуживающей горнолыжный курорт Сьерра-Невада, объявил о проведении забастовки. Как сообщают информационные агентства Испании, она начнется 7 декабря. Поводом для проведения акции протеста стала безрезультатная встреча с руководством с целью обсуждения условий труда. По словам председателя вышеупомянутого комитета Мигеля Анхеля Варгаса, первоначальный план акции подразумевает приостановку работы на весь день 7 декабря и в период с 8:00 до 12:00 9 и 16 декабря. Варгас отметил, что данная мера призвана сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами, которые длятся уже несколько недель и "достигли допустимого этического предела".

Календарь забастовок не коснется первых дней горнолыжного сезона, который в этом году стартовал 25 ноября. Представители комитета не исключают возможности полной остановки работы с 16 декабря в том случае, если им не будут предоставлены гарантии "восстановления прав и прозрачности в управлении". В своем пресс-релизе они подвергли критике тот факт, что компания "осуществляет миллионные закупки, меняет логотипы и приобретает автомобили премиум-класса для личного пользования руководства, в то время как к ее работникам применяются принципы максимальной экономии, а свои права им приходится отстаивать в судах".

Забастовка, которая начнется 7 декабря, коснется работы сервисов продажи ски-пассов и транспортировки лыжников, а также персонала, обслуживающего машины для производства искусственного снега, склоны и подъемники.