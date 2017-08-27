Клиенту одного из баров Вальядолида выписали штраф в 360 евро за неоплаченный кофе

Посетителю одного из баров Вальядолида предстоит заплатить штраф в размере 360 евро за неоплаченный кофе. Как сообщает радиостанция Cadena Ser, суд расценил действия ответчика как мелкое мошенничество. Ему также предстоит компенсировать стоимость самого напитка и судебные издержки. Инцидент произошел в феврале этого года, когда гость покинул бар, не заплатив 1,10 евро за кофе. Дело дошло до Провинциальной судебной коллегии, которая после недолгого расследования вынесла свой вердикт.

В ходе заседания показания дала владелица бара, которая обслуживала нерадивого клиента, а также двое посетителей заведения, подтвердивших ее версию событий. Как говорилось выше, подобный обман суд классифицировал как мелкое мошенничество и обязал ответчика выплатить штраф в размере 360 евро, стоимость кофе и судебные издержки в виде расходов на четырех судей и прокурора.

Обвиняемый, в свою очередь, заявил, что отказался платить, так как был возмущен царившей в заведении антисанитарией. Впрочем, судьи парировали, что он мог оценить степень чистоты до того, как заказал кофе, но не отказался от напитка и начал возражать только в момент оплаты.

Вынесенный приговор является окончательным и не подлежит обжалованию, поэтому возможности довести дело до Верховного суда у правонарушителя не будет. Кроме того, в случае неуплаты штрафа в размере 6 евро в день он будет помещен в тюрьму.