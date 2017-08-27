На пляжах города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария частично запретят курение

Совет мэрии города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария по вопросам охраны моря намерен сделать местное побережье свободным от дыма пространством, и на первом этапе реализации данной инициативы курение будет частично запрещено на пляжах Лас-Кантерас и Лас-Алькараванерас. Как сообщают информагентства Испании, проект был представлен в минувший четверг советником Хосе Эдуардо Рамиресом. Он отметил, что ограничение курения в трех зонах Лас-Кантерас и в одной на пляже Лас-Алькараванерас не имеет цели сбора средств и не повлечет за собой штрафов – подобным образом власти стремятся помочь жителям курить меньше.

Рамирес рассказал, что пробная фаза проекта будет запущена в конце октября. Городские власти планируют заручиться поддержкой со стороны сектора торговли и граждан. Зоны, где ограничат курение, будут выбраны по итогам народного голосования, которое пройдет в первой половине октября. По мнению советника, эта инициатива должна стать успешной. "Надеюсь, постепенно мы сможем охватить новые зоны не только на пляже Лас-Кантерас, но и на других побережьях, в том числе Ла-Лаха, Сан-Кристобаль и других", отметил Рамирес. Он также подчеркнул, что основными мотивами для принятия подобных мер является забота о здоровье граждан и чистоте пляжей – 30% собираемого мусора составляют окурки.