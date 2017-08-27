Новая программа лояльности Vueling Club будет запущена осенью

Осенью этого года авиакомпания Vueling запустит новую программу лояльности Vueling Club, которая заменит существующую систему Punto. Об этом сообщают информагентства Испании со ссылкой на пресс-релиз перевозчика. Таким образом, более 2 миллионов клиентов Punto станут членами Vueling Club, а баллы на их счетах будут конвертированы в мили Avios. Получить доступ к своим учетным записям они смогут через сайт vueling.com.

Клиенты Vueling получат возможность копить мили Avios и тратиь их на бесплатные перелеты на рейсах компании. Кроме того, в будущем они могут быть использованы на любом из 380 маршрутов, обслуживаемых перевозчиками группы компаний IAG, включая Iberia и British Airways, а также у других партнеров системы Avios.

Помимо этого, бонусные мили будут начисляться за покупки в магазинах, проживание в отелях, поездки на такси и прокат автомобилей в Испании, Франции, Италии и других странах Европы. Кроме того, с помощью платформы Avios eStore клиенты смогут получить мили за покупки в режиме онлайн. В дальнейшем им также будет предоставлена возможность тратить их на дополнительные услуги, в том числе провоз багажа, регистрацию или выбор мест в салоне.