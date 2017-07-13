Памятка отдыхающим: список запретов, действующих на испанских пляжах

На большинстве испанских пляжей ограничения вполне стандартны. Но существует ряд специфических запретов, которые варьируются в зависимости от муниципалитета.

Купание под красным запрещающим флагом

В Эстепоне, Льорет-де-Мар, Кастельдефельсе и Валенсии игнорирование запрещающего флага расценивается как серьезное нарушение и облагается штрафом в размере до 3 000 евро. На других пляжах Валенсии его размер составляет до 1 500.

"Бронирование" места

Распространенная среди туристов привычка рано утром оставлять зонтики, чтобы занять место на пляже, запрещена в Гандии, Бенидорме и вышеупомянутом Сан-Педро-дель-Пинатар. В Торроксе (Малага) работники муниципальных служб убирают их с побережья. Чтобы вернуть свой инвентарь, нарушителям приходится заплатить штраф в размере 300 евро.

Ржавые зонтики

В Валенсии отдыхающих могут попросить убрать с пляжа ржавые зонтики или любые другие предметы во избежание возможного ущерба или загрязнения окружающей среды, а в случае сильного ветра по соответствующему требованию придется убрать любые потенциально опасные вещи.

Расстояние до кромки воды

На пляжах Валенсии минимальное расстояние от моря, на котором можно расстилать полотенца, составляет 6 метров.

Курение

Курить запрещено на пляжах Ла-Эскалы (Жирона) и Могана (Гран-Канария).

Вечеринки и музыка

Как правило, они попадают под запрет на большинстве пляжей. Единственное исключение составляют традиционные народные праздники, а также наличие соответствующих разрешений при соблюдении допустимого уровня шума. Впрочем, в некоторых муниципалитетах запрет имеет общий характер. В их числе – Госон и Альмуньекар (Гранада), где нельзя использовать колонки и запрещена живая музыка. В Мотриле нельзя использовать музыкальную аппаратуру или инструменты, а в Валенсии (за исключением пляжей, находящихся на территории заповедника Альбуфера) они разрешены в том случае, если не беспокоят находящихся рядом людей, поэтому отдыхающим рекомендуется использовать наушники. В Тоссе-дель-Мар также запрещен алкоголь, а с 2009 года на местном побережье нельзя проводить холостяцкие вечеринки перед свадьбой.

Замки из песка

Для отдыхающих с детьми вряд ли подойдут пляжи в Вилья-де-Ариско или Ароне (Тенерифе), где запрещено строить на песке замки, крепостные стены и рвы. Размер штрафа варьируется от 600 до 1 500 евро. Подобное ограничение власти объясняют тем, что эти конструкции портят эстетику пляжа.

Игра в мяч

В Кадисе играть в мяч можно только в специально отведенных зонах, а в Бенидорме и Чипионе это запрещено делать и в воде, и на песке. В Малаге игры разрешаются только на больших пляжах и на расстоянии не менее 6 метров от остальных отдыхающих.

Секс

Секс на пляже запрещен в Тоссе-дель-Мар (Жирона). Если нарушителей застукают за этим занятием, то им грозит штраф в размере до 1 500 евро.

Нудизм

Отдых в обнаженном виде запрещен в Кадисе и в Сан-Педро-дель-Пинатар. Это касается даже удаленных от городских районов пляжей, где подобная практика обычно разрешена.

Малая нужда

Сан-Педро-дель-Пинатар – не единственный в Испании населенный пункт, где испражняться нельзя ни в воде, ни вне ее: аналогичные правила, контроль за соблюдением которых вызывает у общественности множество вопросов, действуют на пляжах Муро (Майорка), Лепе (Уэльва) и Артейхо (Ла-Корунья).

Транспортные средства

Транспортные средства запрещены на многих испанских побережьях вне зависимости от количества колес. Исключение составляют машины патрульных и спасательных служб. В Госоне (Астурия) этот запрет охватывает в том числе и детские коляски, а на пляж Мальварроса в Валенсии нельзя заезжать на велосипедах, роликовых коньках и самокатах.

Купание

В Эстепоне отдыхающим запрещено отплывать от берега более чем на 200 метров, так как на этом расстоянии проходят различные суда. В Ситжесе купание в зонах, отведенных для мореходных целей, грозит штрафом в размере до 3 000 евро.

Животные

В Кадисе ходить на пляж с питомцами запрещено в течение всего года, в Сан-Себастьяне и Чипионе – в месяцы купального сезона, а в Сантонье – в промежутке между 8:00 и 21:00. Впрочем, пляжей, которые можно посещать с домашними животными, с каждым разом становится все больше. Лидерами по их числу на сегодняшний день являются Каталония и Валенсия.

Пляжный спорт

Волны могут представлять серьезную опасность для тех, кто занимается определенными водными видами спорта, поэтому в Барселоне действует запрет на занятия серфингом в дни особо сильных волнений на море. Его нарушение может грозить штрафом в размере до 1 500 евро.