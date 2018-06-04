Кантабрия вошла в топ-3 европейских направлений Lonely Planet

Кантабрия получила высокую оценку экспертов за живописные сельские пейзажи и уступила лишь итальянскому региону Эмилия-Романья, прославившемуся, благодаря своей кухне.

Lonely Planet ежегодно выбирает десять малоизвестных, «секретных», мест для путешествий по Европе, которые должны стать альтернативой для раскрученных и переполненных направлений.

В Кантабрии, по мнению авторов журнала о путешествиях, внимания заслуживают песчаные пляжи, укутанные дымкой горы и очаровательные поселения. Они также отметили создание Центра Ботин в Сантандере, новые паромы, которые соединяют регион с другими направлениями в Европе, и старейший в Испании национальный парк, который в этом году празднует своё столетие.

В топ-10 также вошли провинция Фрисланд (Нидерланды), Косово, Прованс (Франция), Данди (Великобритания), острова Малые Киклады (Греция), Вильнюс (Литва), Випава (Словения) и Тирана (Албания).к5