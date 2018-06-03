В Барселоне начинается новый сезон ночных автобусных экскурсий

Как сообщили в транспортном агентстве TMB, экскурсионный автобус будет ходить по ночам вплоть до 16 сентября. TMB совместно с Turisme de Barcelona проводит такие экскурсии на протяжении 12 лет.

Туры продолжительностью около двух с половиной часов доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с сопровождением на каталонском, испанском или английском языке.

Маршрут ночной автобусной экскурсии по Барселоне проходит через площадь Каталонии, Каса-Мила, Каса-Батльо, башню Agbar, Храм Святого Семейства, Олимпийское кольцо, Триумфальную арку и другие достопримечательности, а также включает остановку на Волшебном фонтане Монжуика.

В прошлом сезоне число пассажиров экскурсионного автобуса превысило 5,6 тысяч человек.