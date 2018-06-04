Новый самолёт Iberia назван в честь пилотов ВВС

Парк авиалинии Iberia пополнил самолёт Airbus улучшенной серии A320neo, первый из 20 новых воздушных судов. Самолёт, получивший название Patrulla Águila, на этой неделе прибыл на базу авиакомпании под Мадридом.

На церемонии прибытия самолёта присутствовал глава Iberia Луис Гальего, а также пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Águila в полном составе. Iberia решила назвать новое воздушное судно в честь этого подразделения в знак общности ценностей двух организаций, таких как командная работа и дисциплина. Patrulla Águila участвовала в праздновании 90-летнего юбилея авиакомпании, а Iberia, в свою очередь, присутствовала на 75-летии ВВС Испании.

Новый A320neo тратит на 15% меньше топлива и производит вполовину меньше шума, а выбросы оксидов азота на 50% ниже стандартов, установленных в индустрии воздушных перевозок.