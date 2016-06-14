Июньские цены в отелях Испании выросли на 5%

Цены на проживание в отелях Испании в июне выросли на 5% в сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и на 4% по сравнению с маем. Средняя стоимость одной ночевки составила 118 евро, по Европе этот показатель равен 135 евро. Такие данные в своем исследовании приводит портал trivago, который специализируется на поиске отелей.

Городами с самыми дорогими отелями стали Пальма-де-Майорка (165 евро), Барселона (162 евро) и Сан-Себастьян (141 евро). Самые экономичные в этом рейтинге Лерида (59 евро), Кастельон (62 евро) и Уэска (63 евро).

Наибольший рост цен отмечен в Жироне, Таррагоне и Сан-Себастьяне, стоимость отелей там поднялась на 30%, 22% и 18% соответственно. Цена за ночь продолжает снижаться в Толедо, упав с 91 евро в июне 2015 года до 79 евро в этом месяце. Также отрицательная динамика зафиксирована в Луго (-8%) и Вальядолиде (-3%).

Кастилия-Ла-Манча является единственным регионом, где стоимость ночи упала с 81 евро до 75 в этом месяце. Отели на Канарских островах и в Стране Басков подорожали на 12% и 10% соответственно.

В Лионе гостиницы подорожали на 41% по сравнению с 2015 годом. Провести ночь в Марселе и Ницце стало дороже на 22% и 21% соответственно. Болгария - самое дешевое место - 52 евро за ночь. Швейцария является страной с самыми высокими средними ценами на отель - 210 евро. А в России гостиницы подешевели на 29%.