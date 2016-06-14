В Барселоне открылись летние кинотеатры

С приходом лета в Барселону вернулись необычные кинотеатры. Одним из самых популярных остается зал под открытым небом Sala Montjuïc, где можно будет увидеть фильмы "Тельма и Луиза", "Волк с Уолл-стрит", "Интерстеллар" и "Касабланка" в оригинальной версии с испанскими субтитрами. Традиционные кресла здесь заменяют лежаки и полотенца, которые можно взять напрокат. Стоимость стандартного билета составляет 6,5 евро, для детей от 6 до 12 лет – 4 евро, а дети до 5 лет могут посетить сеанс бесплатно. Помимо фильмов, которые начнутся в 22:00, гостей ждут концерты живой музыки в 20:45.

Кинотеатры под открытым небом, на этот раз бесплатные, также будут организованы на пляжах Сан-Себастиа (Барселона), а также на побережьях Эль-Прат-де-Льобрегат, Бадалоны и Матаро. Сеансы в них будут проходить с 30 июня по 7 августа.

В Центре современной культуры Барселоны (CCCB), в свою очередь, состоится фестиваль кино Gàndules. Даты его пока не подтверждены, однако уже известно, что билеты будут платными, а перед началом сеанса зрителей ждет показ короткометражных фильмов, получивших премию CCCB.

А на площади Балуард в архитектурном музее "Испанская деревня" пройдет мероприятие Mecal Air, полностью посвященное короткому метру. Зрители увидят важнейшие ленты года и картины, тепло встреченные публикой и критиками. Фестиваль пройдет с июня по сентябрь, после чего он переместится на пивоваренную фабрику Moritz. Киносеансы будут проходить по воскресеньям в 20:00. Стоимость билета составит 6,5 евро. Предъявителей флаера ждет скидка 50%.

К инициативе также присоединился культурный центр Cotxeres de Sants. С 9 июня по 21 июля в здании бывшего трамвайного депо каждый четверг проводятся бесплатные показы таких фильмов, как "Объятия змея", "Шпионский мост", "Мандарины" и многих других.

Помимо этого, киносеансы будут организованы в Парке индустриальной Испании, торговом центре L’ Illa Diagonal, музее CosmoCaixa , на террасе креативного центра Nau Ivanow и в культурном центре Casa del Rellotge в районе Zona Franca, где перед началом фильма гостей ждут самые разнообразные развлечения.