Мэрия Барселоны может закрыть пляжные дискотеки

Мэрия Барселоны может закрыть значительную часть дискотек на морском променаде из-за музыки, которую слышно на их террасах. Как сообщает La Vanguardia, две недели назад городская администрация составила акты в отношении как минимум четырех заведений, в которых предупредила их руководство о несоблюдении ряда нормативов. Так, техники мэрии напомнили, что музыка не должна быть слышна на террасе, двери клубов должны быть закрыты, а внутреннюю часть дискотеки и ее террасу необходимо разделить. В противном случае заведения могут быть закрыты.

Разногласия в данной сфере возникли некоторое время назад. Муниципальные источники пояснили, что в отношении нескольких клубов были начаты разбирательства из-за звучавшей на террасах музыки. Несколько месяцев назад городская администрация постановила убрать музыкальное оборудование с улицы и опечатала дискотеки, где это требование выполнено не было. В ходе последних инспекций были выявлены вышеозначенные нарушения.

"Если они не прекратят эту деятельность добровольно, звуковое оборудование или даже само заведение будут опечатаны. Клубы откроются вновь только после того, как мэрия удостоверится в принятии предписанных мер", - отмечают в администрации.

Предоставляемая мэрией информация не слишком ясна, вследствие чего в секторе ходят самые разнообразные слухи. Одни настаивают на том, что террасы клубов не подчиняются обычному регламенту, так как они являются частью заведения и не расположены на дорогах общего пользования, другие активно жалуются на администрацию, а третьи готовы оперативно найти решение, которое бы всех устроило.

Генеральный секретарь Каталонской федерации ассоциаций ресторанного и музыкального бизнеса (Fecasarm) Хоаким Боадас заверил, что мэрия оказывает давление в самый неподходящий для этого момент: в следующие выходные в каталонской столице пройдет фестиваль Sónar, важнейшее мероприятие года в мире электронной музыки. Дискотеки на набережной привлекают тысячи молодых туристов, и летний сезон для них – период наибольшей активности. Кроме того, Боадас отметил, что музыка, которая слышна на пляжных террасах, не беспокоит местных жителей. "Эта ситуация ставит под угрозу сотни рабочих мест", - предупредил глава Fecasarm.