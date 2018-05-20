Де Ниро открывает отели в Марбелье и на Ибице

Как сообщил Де Ниро на пресс-конференции, в планах у партнёров, которые сотрудничают на протяжении более 20 лет, расширять сеть Nobu в Европе. На этой неделе голливудский актёр откроет в Испании ещё одну гостиницу на Ибице, а на первый квартал 2019 года намечено открытие отеля в Барселоне.

В 2018 году отели Nobu также появятся в Лос-Кабос (Мексика), Чикаго (США) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Нобу Мацухиса, в свою очередь, особо отметил на открытии отеля в Марбелье кухню ресторана за использование местных продуктов и разнообразие рыбных блюд.