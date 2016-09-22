Испания отличилась высоким уровнем развития сетей 4G и Wi-Fi

Специалисты платформы Open Signal провели исследование сетей 3G и 4G, основанное на анализе данных из 95 стран мира. Авторы изучили такие аспекты, как степень покрытия, скорость подключения в разных странах, а также время подключения по мобильной сети и по Wi-Fi.

Что касается доступности 3G-сетей, то по данному показателю Испания заняла 19 место, уступив США только две позиции и опередив Великобританию, Францию и Германию. По данным операторов, они доступны по крайней мере на 95% территории Испании. Владельцы смартфонов могут пользоваться ими 90,77% времени за исключением моментов пребывания, например, в лифте или на цокольных этажах, а также нахождения телефона в режиме полета.

Второй изученный аспект был связан со средней скоростью подключения во время использования сетей 3G и 4G на смартфоне. Здесь Испания заняла 22 место с результатом в 7 Мбит/с в первом случае и 16,12 Мбит/с во втором. Эти показатели подтверждают, что сети 4G в Испании достаточно развиты, благодаря чему страна снова опередила даже США и Великобританию. Лидирующие позиции заняли азиатские страны, например, Корея, где скорость подключения составляет 41,34 Мбит/с.

Последним проанализированным фактором стало время подключения пользователей по Wi-Fi или мобильной сети с их смартфонов. В этом случае Испании досталась 17 строчка рейтинга: большую часть времени (57,57%) ее жители пользуются беспроводным подключением, а в оставшееся подключаются по 3G или 4G. Эти результаты обусловлены тем, что за мобильный Интернет пользователи платят, в отличие от бесплатного в большинстве случаев Wi-Fi. Кроме того, операторы устанавливают ограничения по максимальному объему трафика, которые при подключении к Wi-Fi отсутствуют. На испанские результаты повлияли оба фактора: с каждым разом все большее количество ресторанов, отелей, развлекательных и прочих подобных заведений предлагают бесплатный беспроводный Интернет, в то время как мобильные операторы сохраняют достаточно высокие цены на крупные пакеты данных. В настоящее время они не планируют внедрение безлимитных Интернет-тарифов, которые существуют в Финляндии и Швейцарии. Возможно, они перейдут на систему оплаты, при которой более высокая скорость будет обходиться дороже. В любом случае, в настоящее время доступ к Сети уже стал неотъемлемой частью жизни.