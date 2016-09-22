Испанский отель оштрафовали на 10 тыс. евро за шумные кондиционеры

В городе Санта-Эулалия-дель-Риу на Ибице на отель Es Canar был наложен штраф в 10 тысяч евро за то, что заведение превысило допустимый по закону уровень шума. Его производили кондиционеры. Сейчас уже приняты технические меры, чтобы решить эту проблему. Городской совет подтверждает, она устранена.

Слушания начались в 2015 году. Проводились различные замеры уровня шума и было установлено, что звук от кондиционеров превышает допустимые нормы на 17 дБ.

По данным горсовета, была начата дисциплинарная процедура и компании-владельцу отеля настоятельно порекомендовали принять меры. Хозяева обновили часть техники кондиционирования воздуха и установили шумовой барьер. Это помогло им заплатить только 50% от той суммы штрафа, которая изначально предполагалась.