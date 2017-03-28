Испанцы чаще всех предпочитают проводить отпуск в одиночестве

75% испанцев хотя бы раз путешествовали без сопровождающих, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные поисковика momondo.es. Этот результат обеспечил стране первое место по числу самостоятельных туристов. Она опередила такие страны, как Австралия, 60% жителей которой по меньшей мере однажды совершали поездки в одиночестве, Бразилия (54%) или Германия (51%).

Кроме того, согласно сведениям портала, испанские туристы, предпочитающие ездить в отпуск в одиночестве, чаще всего – в 45% случаев – выбирают для этих целей пляжные направления. В пользу города свой выбор делают 43% путешественников.

Что касается причин для проведения отпуска в одиночестве, то 3 из 10 испанцев называют главным поводом необходимость в личном времени для себя. Еще 19% таким образом знакомится с новыми людьми. Только 6% опрошенных заявили, что никогда не интересовались самостоятельными путешествиями.