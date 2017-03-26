Маяк Пунта-Кумплида на Канарах будет частично превращен в отель

Маяк Пунта-Кумплида, расположенный в муниципалитете Барловенто на острове Пальма, станет вторым в Испании после маяка Исла-Панча в Виго, часть площади которого будет отведена под туристическое размещение. Как сообщают информационные агентства Испании, право на эксплуатацию гостиницы в течение 35 лет получит немецкая компания Floatel GMBH.

Проект подразумевает оборудование номеров в помещениях, расположенных в пристройках маяка, где раньше жили его смотрители. Таким образом, здесь появятся три комнаты, рассчитанные максимум на 8 человек. Кроме того, компания Floatel планирует построить бассейн. Портовая администрация Санта-Крус-де-Тенерифе заявила, что реализация данной инициативы никоим образом не повлияет на работу маяка.

В рамках инициативы "Маяки Испании" ее администрация намерена поспособствовать развитию подобных видов деятельности без необходимости их реконструкции. Таким образом, в рамках действующего законодательства будут разрабатываться инициативы туристического типа, позволяющие сохранить вспомогательные постройки, выведенные из эксплуатации.

Маяк Пунта-Кумплида расположен в местечке Барловенто на канарском острове Пальма. В августе 2011 года он стал первой в Испании конструкцией подобного рода, где были использованы мощные лампы LED, позволяющие серьезно сэкономить электроэнергию.