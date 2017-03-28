Испания не планирует ограничивать провоз планшетов и ноутбуков на следующих в страну авиарейсах

На прошлой неделе США и Великобритания запретили проносить на борт рейсов, вылетающих из некоторых стран Среднего Востока и Африки, мобильные устройства с диагональю экрана более 7 дюймов. Как сообщает издание 20 Minutos, запрет коснулся ноутбуков и планшетов. По сведениям Министерства внутренних дел, Испания пока не планирует применять данное правило. Франция и Германия рассматривают возможность принятия аналогичного регламента.

Соответствующие ограничения были введены после того, как силовым структурам стало известно о попытке совершения теракта с использованием взрывчатки, спрятанной в iPad. Злоумышленники планировали пронести в салон фальшивый планшет, практически неотличимый от настоящего и содержащий внутри взрывчатые вещества. Сведения о том, когда был раскрыт этот план и на какую страну планировалась атака, не разглашаются, однако тот факт, что США и Великобритания немедленно ввели соответствующие ограничения, свидетельствует о том, что теракт должен был неминуемо произойти в ближайшее время.

Запрет касается всех рейсов, вылетающих из Саудовской Аравии, Катара, Египта, ОАЭ, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко и Турции и следующих в Соединенные Штаты и Великобританию. Он также распространяется на пересадочные рейсы с остановкой в аэропортах ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.