Иностранные туристы за год потратили в Испании больше 70 миллиардов евро

Всемирная туристская организация подсчитала, сколько иностранные туристы потратили в Испании за 2016 год. Цифра уже перевалила за 70 млрд евро, при этом данные за декабрь еще не учитывались. С января по ноябрь иностранные туристы оставили в Испании 73 млрд 124 млн евро. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
По предварительным прогнозам, с учетом декабрьских показателей общее число иностранных туристов, посетивших Испанию в прошлом году, составит 74-75 млн человек. Это рекорд. И каждый тратит примерно 760-850 евро. Хотя, например, китайцы в среднем оставляют в стране около 1700 евро.Темы: Туризм