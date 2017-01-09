Иностранные туристы за год потратили в Испании больше 70 миллиардов евро

Всемирная туристская организация подсчитала, сколько иностранные туристы потратили в Испании за 2016 год. Цифра уже перевалила за 70 млрд евро, при этом данные за декабрь еще не учитывались. С января по ноябрь иностранные туристы оставили в Испании 73 млрд 124 млн евро. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.