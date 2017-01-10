Антекера и Мадрид вошли в список 52 лучших уголков мира по версии The New York Times

Издание The New York Times включило городок Антекера в андалусской провинции Малага в список 52 лучших уголков мира, которые необходимо посетить в 2017 году. Как сообщает газета ABC, в рейтинг вошли всего два представителя Испании, и вторым среди них стал Мадрид. Испанская столица заняла в списке 34 место. Составители рейтинга особо отметили местную гастрономию. Антекере, которую они назвали "испанским Стоунхенджем" из-за всемирно известных исторических дольменов, имеющих статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, досталась 38-я строчка.

Что касается Мадрида, то журналисты отметили, что его гастрономическое предложение не ограничивается одними закусками тапас: в городе можно найти "выдающуюся кухню Японии, Бразилии, Мексики, Перу или Индии". Особого упоминания удостоились рестораны Amazónico, Bibo Madrid, Chuka Ramen Bar и DiverXO, а также гастрономическое пространство Platea, открывшееся на месте бывшего кинотеатра Art Deco.

В первую десятку также вошли Канада, чилийская пустыня Атакама, индийская Агра, швейцарский Церматт, Ботсвана, хорватский Дубровник, американский национальный парк Гранд-Титон в штате Вайоминг, мексиканская Тихуана, Детройт и немецкий Гамбург.