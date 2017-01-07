Meliá Sol y Nieve признан лучшим горнолыжным отелем Испании

Расположенный в горах Сьерра-Невада (Андалусия) отель Meliá Sol y Nieve признан лучшим в Испании в своей категории. Премии World Ski Awards выдаются лучшим горнолыжным отелям мира. В этом году на мировом уровне победил W Verbier в Швейцарии. А лучшим в мире горнолыжным бутик-отелем признан The Vale Niseko в Японии.

В Испании лучшим зимним бутик-отелем стал El Lodge, который также находится в горах Серра-Невада. Он выдержан в альпийском стиле, дома построены из финской древесины. Но его главным достоинством считается великолепный сервис с самым широким спектром услуг - от массажа до подогрева обуви.

Что касается Meliá Sol y Nieve, то одним из его преимуществ считается удобное месторасположение - всего в 100 метрах от подъемника и в 33 километрах от Гранады. Отель был полностью обновлен в 2008 году. Он состоит из 258 обычных номеров и сьютов, из которых открываются потрясающие виды на горнолыжные склоны и заснеженные пики.