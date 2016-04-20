ИГИЛ обещает залить кровью пляжи Испании

Пляжи Испании, Италии и Франции могут стать мишенями для террористов ИГИЛ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецкие спецслужбы.

По данным издания, террористы собираются проникать летом на многолюдные европейские пляжи под видом торговцев сувенирами и прохладительными напитками. Эта информация была получена сотрудниками немецких спецслужб из Африки через итальянских коллег.

В списке наиболее вероятных целей называются пляжи Испании, Италии и юга Франции. Предполагаемые террористы являются уроженцами Сенегала и состоят в террористической группировке «Боко Харам», которая недавно присоединилась к ИГИЛ.