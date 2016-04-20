Канарские острова: список самых важных спортивных событий этого лета

С приходом весны на Канарских островах стартует ряд всемирно известных спортивных событий. В ближайшие три месяца архипелаг станет местом проведения различных соревнований, на которых лучшие спортсмены смогут испытать себя в условиях дикой природы и в окружении необычайных ландшафтов. Состязания здесь не только очень сложные, но и невероятно красивые.

Соревнования проводятся еженедельно в течение года на суше, в воздухе и воде. Результаты большинства из них учитываются в рамках самых важных международных турниров. В течение ближайших месяцев лидеры мировых спортивных состязаний прибудут на Канарские острова, привлекаемые лучшим в мире климатом, царящем на архипелаге круглый год, разнообразными ландшафтами и атлантическим бризом.

Благодаря развитой инфраструктуре архипелага, широкому выбору отелей и качеству современного спортивного оборудования, семь островов являются идеальным спортивным центром, для того чтобы каждый человек снова начал сиять и встретил весенне-летний сезон полным энергии. Организация Promotur подготовила список наиболее значимых спортивных событий, которые запланированы на Канарах в мае, июне и июле.

МАЙ

22-й International Paragliding Concentration, Эль Йерро (El Hierro)

«Фронтера (Frontera) - мекка параглайдинга». Самый южный город в Европе станет новой базой парапланеристов в период с 29 Апреля по 2 мая, когда они встретятся на самом продолжительном параглайдинг-соревновании в Испании. Это встреча станет одной из самых масштабных по числу любителей приключений со всего мира, которые взлетят с горных склонов, окружающих долину Эль Гольфо (El Golfo), чтобы насладиться уникальным видом на остров Эль Йерро.

В этом году организаторы снова включили в программу: выступление Испанской Национальной Акробатической Команды по парапланерному спорту, мировую элиту параглайдинга, признанную Международной Авиационной Федерацией, и конкурс на точную посадку, в котором примут участие лучшие пилоты.

Transvulcania, Ла Пальма (La Palma)

«Ультрамарафон на «Прелестном острове». Этот забег стал визитной карточкой Ла Пальмы, и 7 мая остров примет более 700 участников из разных стран мира. Общий маршрут дистанции составит 73 км: трасса станет серьезным испытанием на этапе знаменитой Дороги Вулканов (Bastón Route), подарит чувство полета над Национальным природным парком Кальдера де Табуриенте (Caldera de Taburiente National Park) и позволит оставить позади удивительное море облаков при восхождении на самую высокую вершину острова Роке-де-лос-Мучачос (Roque de los Muchachos).

Сезон мероприятий 2016 года на «Прелестном острове» по ожиданиям привлечет более 2500 человек и на околоспортивные события, такие как фестиваль пешего туризма - Encuentro de Senderistas – который проводится в одно время с забегами на длинные дистанции.

У Transvulcania несколько направлений: Ультрамарафон (74 км), Марафон (45 км), Полу-марафон (24 км) и Вертикальный Километр (7,6 км над землей со спусками и подъемами амплитудой в 1,203 м). Начиная с 2012 года ультрамарафон Transvulcania был частью Skyrunner World Series. И, фактически, он является началом соревнований International Skyrunning Federation (ISF). Важно знать, что результаты этапов Transvulcania могут быть квалифицированы для участия в Skyrunner National Series в направлениях Ультрасерия (Ультрамарафон) и Вертикаль (Вертикальный километр).

Ironman, Лансароте (Lanzarote)

“Титаны Триатлона”. 21 мая на острове Лансароте состоится одно из наиболее сложных соревнований планеты на длинную дистанцию: Ironman. Это соревнование с говорящим названием предлагает триатлетам подряд без перерыва преодолеть 4 км вплавь в открытом океане, проехать 180 км на велосипеде и пробежать классический марафон по вулканическому ландшафту. В гонке разыгрывается 40 квалификационных слотов для участия в Hawaii World Championship, достойных только по-настоящему «железных мужчин и женщин».

Плайя-Гранде (Playa Grande), Пуэрто-дель-Кармэн (Puerto del Carmen) - это самый большой островной туристический центр и место старта триатлона: заплыва в открытом океане. Несмотря на то, что данный этап сам по себе является изнурительным, с настоящими трудностями атлеты столкнутся во время велогонки, которая обычно сопровождается сильными ветрами. В таких условиях спортсменам нужно будет проехать 2,551 м вокруг острова с его прекрасными видами.

После преодоления всей дистанции в 180 км любители экстрима оставят свои велосипеды и пробегут 42 км по кромке бесконечного океана к югу острова, где их будет ждать долгожданный финиш.

ИЮНЬ

Tenerife Bluetrail, Тенерифе (Tenerife)

“От моря к небу”. Национальный парк Тейде (Teide National Park) - одна из привлекательнейших частей маршрута этого забега, который необычен тем, что начинается на пляже, а затем поднимается на высоту одной из значимых вулканических вершин равную 3,550 м. Вот почему он имеет славу «самой высокогорной» и важнейшей гонки в Испании, и среди экспертов считается сложнейшим ультратрейлом на Островах.

Контрольной точкой ультратрейла является 97-й километр, но вариативность гонки предлагает три альтернативных пути для разных категорий атлетов: можно бросить вызов вулканическим ландшафтам в 43-километровом Марафоне, популярном 21-километровом Полумарафоне или в восьмикилометровом Bluetrail Challenge, доступном для людей с ограниченным возможностями.

11 июня более 2 300 участников встретятся в Санта-Круз-де-Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife), чтобы пробежать «от моря к небу». Участники из более чем 14 различных стран мира уже сейчас тренируются для “#Brutal” (этап Tenerife Bluetrail) - ключевого мероприятия международного календаря, которое приносит очки для соревнования Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB), считающегося самым сложным ультрамарафоном.

ИЮЛЬ

PWA World Tour, Гран Канария (Gran Canaria) и Тенерифе

“Тропические ветра на всех парусах”. Гран Канария и Тенерифе этим летом примут два мировых чемпионата по виндсерфингу, проводимые Профессиональной Ассоциацией Виндсерферов (Professional Windsurfers Association). Впечатляющее соревнование пройдет с 3 по 9 июля в Посо Искьердо (Pozo Izquierdo) на юго-востоке Гран Канарии, месте, известном по всему миру из-за его благоприятных условий для занятий виндсерфингом. Здесь, на пляже Эль Ареналь (El Arenal), почти всегда дует сильный южный ветер. Волны могут достигать почти трехметровой высоты, делая Посо Искьердо идеальным местом для одаренных виндсерферов, которые устремляются сюда, чтобы тренировать технику прыжков и наслаждаться невероятными ощущениями.

Несколькими неделями позже в Эль Медано (El Médano) на юге Тенерифе пройдет мировой чемпионат, даты проведения которого будут подтверждены позже. Тропические ветра - обыкновение для Эль Медано. Они как магнит притягивают сюда ведущих международных серферов, которые этим летом будут соревноваться на фоне гористых пейзажей рядом с золотыми пляжами протяженностью в три километра.