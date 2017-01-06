Iberia продает миллион билетов с большими скидками

Авиакомпания Iberia запустила акцию, в рамках которой будет продан 1 миллион билетов по сниженным ценам. В сообщении перевозчика говорится, что билеты со скидками будут продаваться до 23 января. При этом можно купить билеты на рейсы с вылетом до 1 июня 2017 года.

В частности, авиакомпания предлагает билеты на острова Майорка и Гран-Канария за 19 и 29 евро соответственно. В Лондон и Рим можно долететь за 39 евро, а в Нью-Йорк и Майами - за 219 евро. Добраться в Шанхай и Сидней с Iberia можно за 224 и 390 евро соответственно.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании, сервисе Serviberia и в туристических агентствах.