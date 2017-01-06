Волхвы прошли по улицам испанских городов

В разных городах Испании прошли торжественные шествия волхвов, или королей-магов, как их здесь называют. Это один из самых любимых в стране праздников, который каждый год с нетерпением ждут все, но особенно дети, которым дарят подарки и осыпают конфетами. 5 января по всей Испании прошли яркие праздничные шествия с непременной кавалькадой библейских волхвов: Мельхиора, Гаспара и Вальтасара. Как правило, шествие сопровождается выступлениями танцоров, акробатов, музыкантов и жонглеров. А утром 6 января детей ждали подарки.

Стоит отметить, что в этом году власти Испании уделили особое внимание безопасности. Это связано с недавними терактами в Европе. Так, в крупных городах грузовикам был запрещен проезд в центр, где проводились праздничные мероприятия, чтобы предотвратить повторение трагический событий, которые произошли в Ницце и Берлине. Кроме того, в местах массового скопления людей были усилены наряды полиции. Как ранее сообщала Noticia.ru, теперь испанские полицейские используют ружья и винтовки при патрулировании общественных пространств. Поменялся и подход к выполнению подобных задач: если раньше сотрудникам правоохранительных органов советовали прибегать к выстрелам только в случае крайней необходимости, то теперь их готовят к применению данной меры для нейтрализации возможных террористов.