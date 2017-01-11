Iberia и Iberia Express признаны самыми пунктуальными авиакомпаниями в мире

Iberia была признана самой пунктуальной авиакомпанией в мире, а ее «дочка» Iberia Express – самым пунктуальным лоукостером, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Flightstats. Уровень пунктуальности Iberia в прошлом году составил 87,79%. Помимо нее в первую тройку также вошли Japan Airlines Corporation (87,33%) и Delta (86,69%). Крупнейший испанский перевозчик также был признан самым пунктуальным в Европе.

За последние годы Iberia значительно улучшила свои показатели в вышеназванном рейтинге: если в 2013 году компания заняла четвертое место, то в 2014-м она поднялась на третье, в 2015-м – на второе, а в 2016-м возглавила список.

«Мы особенно гордимся этим достижением, так как оно напрямую влияет на наших клиентов. Пунктуальность – один из параметров, которые пассажиры ценят превыше всего, поэтому мы бросили все свои усилия на достижение максимальных показателей с этой точки зрения», - заверил глава компании Луис Гальего.

В число самых пунктуальных авиакомпаний Европы также вошли Austrian Airlines (85,74%), Lufthansa (83,77%), British Airways (75,17%), easyJet (75,12%) и Vueling (65,35%). Среди альянсов самым пунктуальным в прошлом году стал Oneworld с показателем в 81,19%. За ним следуют Star Alliance (78,58%) и Skyteam (77,70%).

Что касается лоукостеров, то Iberia Express возглавила их рейтинг в третий раз подряд с показателем в 89,64%. Второе место заняла Air Baltic, 88,68% рейсов которой вылетели и прибыли вовремя.

«Сохранять высокие показатели пунктуальности непросто, но нам удалось это сделать благодаря строгому соблюдению установленного регламента и превосходной работе наших профессионалов», - заверил президент Iberia Express Фернандо Кандела.