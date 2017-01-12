У берегов острова Лансароте открылся первый в Европе подводный музей

В минувший понедельник у берегов канарского острова Лансароте открылся первый в Европе подводный Атлантический музей (Museo Atlántico). Его экспонаты были созданы британским художником Джейсоном деКайрес Тейлором, который работал над ними в течение последних двух лет. Музей расположен в заливе Колорадас на побережье городка Яйса в юго-западной части острова. Его коллекция погружена на глубину 12-15 метров. Увидеть ее смогут дайверы и пассажиры судов с прозрачным дном.

Первые скульптуры были спущены на океанское дно в феврале прошлого года. Спустя почти год, 10 января, состоялось официальное открытие музея. Прообразами для создания некоторых фигур послужили местные жители. Использованные материалы должны привлечь растения и животных, символизируя тем самым отношения между человеком и природой. «Остров раскроет миру один из самых драгоценных своих секретов – океанское дно», - поделился председатель муниципального совета острова Лансароте Педро Сан Хинес.

В числе экспонатов можно увидеть скульптуру пары, делающей селфи, которая призвана заставить зрителей поразмышлять о себе и новых технологиях. Композиция «Плот на Лампедузу», в свою очередь, отражает проблему кризиса беженцев и является прямой отсылкой к одноименному итальянскому острову, у берегов которого они неоднократно тонули. По словам Тейлора, он хотел посвятить скульптуру как тем, кому удалось завершить путешествие, так и тем, «чьи мечты и надежды остались на морском дне».

Помимо художественной составляющей проект также призван обогатить морскую биомассу и стать местом для размножения видов, которые обитают в данной зоне, имеющей статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Арт-объекты созданы из плотного бетона с нейтральным PH, который не оказывает влияния на морскую экосистему или местные флору и фауну. В окончательном варианте экспозиция музея будет включать в себя 10 масштабных инсталляций и более 300 индивидуальных скульптур.