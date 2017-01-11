Сантьяго-де-Компостела вошел в список испанских городов с лучшей онлайн-репутацией, набрав 83,72 балла из 100 по версии портала Trivago. Как сообщают информационные агентства, на глобальном уровне гостиницы страны пользуются хорошей славой: так, помимо Сантьяго-де-Компостела, который занял в рейтинге 37 место, в него также вошли Гранада с показателем в 81,75 балла, Валенсия (81,64), Кордова (81,63), Малага (81,41) и Сан-Себастьян (81,40). Все населенные пункты Испании, вошедшие в список, получили оценки от 81 до 83 баллов.

В свою очередь, лидерами по количеству оставленных комментариев и мнений об их отелях стали Прага, Вена и Будапешт – каждый из этих городов получил более 500 000 подобных оценок. В противоположном конце рейтинга с менее чем 20 000 мнений оказались индийский Джайсалмер, Новосибирск и венгерские Эгер и Хевиз.

Среди городов Испании наибольшее количество комментариев получили Гранада и Валенсия (более 200 000 каждая), а также Малага и Кордова (более 100 000) и Сан-Себастьян и Сантьяго-де-Компостела (более 70 000).

При подготовке рейтинга его составители сравнили 100 самых популярных туристических городов мира. Первые места достались в основном небольшим муниципалитетам. Многие из них, например, Верона, Ханой и Белград, получили оценки выше 84 баллов. Размер и популярность городов оказали прямое влияние на их оценки: путешественники склонны оставлять более позитивные мнения о населенных пунктах маленького или среднего размера, где работают небольшие отели, а сервис имеет более индивидуальный характер.