Iberia и еще 9 перевозчиков отменили рейсы в Турцию

Десять авиакомпаний, в том числе и испанская Iberia, приостановили выполнение рейсов в Турцию в связи со снижением уровня спроса, напряженной ситуацией в стране и активным развитием местных перевозчиков, сообщает Hosteltur. Подобное решение приняли Iberia, Air France, Swiss, Alitalia, Austrian Airlines, El Al Israel Airlines, Air Canada, Delta Airlines, EVA Air и Malaysian Airlines Berhad.

Согласно информации, опубликованной турецким ежедневником Dünya, в течение последних двух лет вышеперечисленные компании постепенно сокращали число рейсов в Турцию в силу падения спроса на турецких направлениях в свете терактов и политических событий в стране, а также нехватки слотов в аэропорту Ататюрк и повышения уровня конкурентоспособности национальных операторов.

Испанцы заявили об отмене рейсов в апреле 2016 года, объяснив свое решение «резким падением» уровня спроса. В мае примеру Iberia последовала Air Canada, прекратившая работу на маршруте Торонто-Стамбул в ожидании восстановления продаж. Единственной компанией, открыто объяснившей отмену рейсов соображениями безопасности, стала израильская El Al.

Эксперты, в свою очередь, также считают причиной отмены рейсов выраженное падение в сфере туризма, которое было спровоцировано политическим напряжением после неудавшейся попытки государственного переворота в июле 2016 года и прокатившейся по стране волны терактов. Аналитики также подчеркивают заметный рост местных авиакомпаний. Так, Turkish Airlines в ноябре достигла максимальных исторических результатов в 5,3 миллиона перевезенных пассажиров, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Загрузка на внутренних рейсах выросла до 79,5%, а на международных – до 78,6%.