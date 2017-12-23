В Храме Святого Семейства проходит рождественское аудиовизуальное шоу

По случаю грядущих рождественских праздников фасад Рождества в Храме Святого Семейства (Барселона) в очередной раз превратился в экран для красочного аудиовизуального шоу. Как сообщает La Vanguardia, представление длится около 15 минут и иллюстрирует пришествие младенца Иисуса. Звуковое сопровождение включает в себя как музыкальные фрагменты, так и повествовательную линию шоу. Важную роль играет и сама символика, изображенная на фасаде храма: в те или иные моменты на нем подсвечиваются конкретные сюжеты, которые дополняет сопроводительная аудиозапись.