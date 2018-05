Iberia Express разместила на подголовниках рисунки художников с синдромом Дауна

Авиакомпания Iberia Express на три месяца разместила на подголовниках одного из своих самолетов Airbus A320 12 рисунков художников с синдромом Дауна, сообщают информационные агентства Испании. Данная инициатива была организована в сотрудничестве с программой Arte Down, реализуемой мадридским подразделением Фонда синдрома Дауна (Fundación Síndrome de Down). Помимо этого, компания поддержала проект выпуском информационного буклета, который пассажиры увидят на борту. Он содержит сведения о деятельности фонда, осуществляемой в рамках программы Arte Down. Таким образом переводчик стремится привлечь внимание к талантам художников с вышеупомянутым синдромом и поспособствовать их интеграции в общество.