Iberia Express разместила на подголовниках рисунки художников с синдромом Дауна

Авиакомпания Iberia Express на три месяца разместила на подголовниках одного из своих самолетов Airbus A320 12 рисунков художников с синдромом Дауна, сообщают информационные агентства Испании. Данная инициатива была организована в сотрудничестве с программой Arte Down, реализуемой мадридским подразделением Фонда синдрома Дауна (Fundación Síndrome de Down). Помимо этого, компания поддержала проект выпуском информационного буклета, который пассажиры увидят на борту. Он содержит сведения о деятельности фонда, осуществляемой в рамках программы Arte Down. Таким образом переводчик стремится привлечь внимание к талантам художников с вышеупомянутым синдромом и поспособствовать их интеграции в общество.

По словам генерального директора Iberia Express Фернандо Канделы, «программы Arte Down – явный пример осуществленной фондом работы по социальной и трудовой интеграции, которой мы стремися содействовать. Внести свой вклад в нее – огромная честь для нас», отметил Кандела.

Вышеупомянутые работы можно увидеть в рамках выставки «Взгляды на Мадрид» (Miradas sobre Madrid). В ее подготовке участвовали художники с синдромом Дауна и известные архитекторы. Они были поделены на 12 групп, каждая из которых представила свое видение самых знаковых зданий Мадрида. Экспозиция, представленная в культурном центре CentroCentro Cibeles, будет работать до 15 января, после чего ее перевезут в Севилью, где выставка разместится в здании фонда Fundación Valentín de Madariaga до 15 марта. После этого работы будут проданы в рамках благотворительной выставки, намеченной на 21 марта, Международный день человека с синдромом Дауна. На подголовниках самолета компании Iberia Express рисунки можно будет увидеть до окончания выставки.