В Барселоне открылся четвертый по счету отель сети Vincci

Сеть Vincci Hoteles открыла на проспекте Диагональ в Барселоне свой четвертый отель Vincci Mae. Автором интерьеров четырехзвездочной гостиницы стал знаменитый дизайнер Хайме Беристайн. Вдохновением для него послужил образ нью-йоркской актрисы Мэй Уэст.

Новый отель разместился в здании постройки 1945 года неподалеку от площади Франсеск Масиа, в одной из главных торговых зон каталонской столицы. Помимо него в Барселоне работают еще три гостиницы сети – Vincci Gala, Vincci Bit и Vincci Marítimo.

По словам представителей компании, при оформлении интерьера дизайнер стремился "пересмотреть традиционные характеристики гостиниц, придав отелю особую изысканность". Работы по реконструкции здания велись в течение 9 месяцев и потребовали инвестиций в размере около 28 миллионов евро. Проект нового отеля был реализован при поддержке консалтинговой компании Caler Advisory & Asset Management.

По словам генерального директора Vincci Hoteles Карлоса Калеро, компания адаптируется к "меняющемуся профилю среднестатистического путешественника" и стремится "быть на шаг впереди, предлагая клиентам качественно новый опыт и удивляя их, сохраняя при этом стандарты качества Vincci Hoteles".