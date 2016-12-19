Власти Валенсии займутся продвижением традиционного местного напитка орчата

Власти Валенсии одобрили план сотрудничества с производителями земляного миндаля, или чуфы, и напитка орчата на его основе (D.O. Chufa de València), в рамках которого региональное Управление туризма займется продвижением этих продуктов внутри Испании и за рубежом. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на заявление советника по вопросам устойчивого экономического развития Сандры Гомес, соглашение будет действительно 4 года. "Мы хотим поспособствовать развитию туризма в городе, повысить ценность его гастрономических и культурных традиций и поспособствовать развитию местной экономики", - подчеркнула Гомес.

По ее словам, Управление туризма планирует провести ряд мероприятий за рубежом, а также включить инициативы по популяризации орчаты в местные гастрономические программы и организовать ее дегустации. Кроме того, власти намерены создать отдельный "Велосипедный маршрут орчаты" и оказать содействие в проведении фестиваля Chufa Rock, проводимого в муниципалитете Альборая. Администрация также планирует сделать тост с бокалами с орчатой частью программы праздника Лас-Фальяс и сопутствующих протокольных мероприятий.

В свою очередь, Регулирующий совет займется распространением знаний о чуфе и способах ее выращивания среди студентов и прочих заинтересованных сторон, а также поставками орчаты в мэрию для употребления в рамках официальных мероприятий.