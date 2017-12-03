Государственная компания Enaire выпустила аэронавигационное приложение Insignia

Государственная компания Enaire выпустила новое бесплатное веб-приложение Insignia, содержащее полезную информацию о воздушной навигации. Получить доступ к нему можно по адресу http://insignia.enaire.es. На этом сайте пилоты и другие пользователи воздушного пространства смогут найти все необходимые для полетов сведения.

Сведения Insignia синхронизируются с актуальными данными Сборника аэронавигационной информации (AIP). Приложение содержит интерактивные карты с аэронавигационными данными. Программа позволяет отфильтровывать карты по ряду определенных признаков. С помощью цветного выделения пользователи могут отмечать на них различные элементы и измерять разделяющее их расстояние.

Кроме того, Insignia включает в себя данные различных сегментов воздушного пространства и секторов управления движением. Программа позволяет ознакомиться со вспомогательными радиосообщениями, с помощью которых в тех или иных районах осуществляется управление трафиком, а также с данными о воздушных трассах, путевых точках и зонах охвата радиолокаторов, Наконец, программа содержит карты аэродромов с указанием охраняемых зон и районов выполнения маневров во время взлета и посадки, сведения о географических препятствиях, которых стоит избегать, и информацию для авиации общего назначения. В скором времени в программу будут включены извещения NOTAM, публикуемые Enaire, и новые инструменты редактирования.