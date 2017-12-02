В Испании создали самый большой в мире рождественский вертеп

В городке Херес-де-лос-Кабальерос (Бадахос) представили самый большой в мире рождественский вертеп, состоящий из 15 тысяч фигурок.

Как сообщает информационное агентство Europa Press, композиция с библейскими сюжетами стала самой крупной не только по количеству использованных фигурок, но и по занимаемой площади. Презентация вертепа состоялась в Культурном центре Святого Августина. На ней присутствовал председатель Законодательного собрания депутатов Бадахоса Мигель Анхель Гальярдо, мэр города Вирхиния Борральо и другие высокопоставленные лица.

Представители власти отметили, среди прочего, высокий потенциал проекта и растущий интерес, который проявляют к нему туристы.