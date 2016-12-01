Горнолыжные курорты в Арагоне откроются уже в эту пятницу

Уже в пятницу откроются горнолыжные курорты Пантикоса-Формигаль и Серлер в Арагоне, принадлежащие группе компаний Aramón. Как сообщают информационные агентства страны, общая протяженность их трасс составит 115 километров, а толщина снежного покрова на них – более полуметра. Его качество представители компании оценили как "исключительное". Благодаря этому в период декабрьских выходных дней по случаю Дня Конституции на курортах ждут наплыва лыжников и сноубордистов.

На прошлой неделе в регионе прошли обильные снегопады, однако в ближайшие дни осадков не ожидается. Впрочем, благодаря понижению температуры воздуха стало возможным использование искусственного снега в самых низких зонах обеих станций.

По предварительным прогнозам, на курорте Серлер в долине Бенаске откроются 45 километров трасс. Толщина снежного покрова на них составит более полутора метров. Что касается станции Формигаль-Пантикоса, то здесь будут открыты 70 километров трасс со снежным покровом толщиной более 70 сантиметров. В момент открытия обоих курортов для катания должны быть доступны все его секторы.

В свою очередь на принадлежащих Aramón станциях Хаваламбре и Вальделинарес в Теруэле активно ведутся работы по подготовке к открытию, которое также должно состояться в ближайшее время.

Перед началом нового сезона компания вложила 5,6 миллиона евро в модернизацию своих курортов.