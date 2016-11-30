Винодельческий регион Риоха запустил мобильное приложение Riojawine

Регулирующий совет винодельческого региона Риоха выпустил мобильное приложение Riojawine, в котором собрана полезная информация о местных винных погребах и их продукции. Оно позволяет отсканировать этикетку на вине и получить сведения о компании-производителе, а также приобрести его напрямую. В разделе «Твои вина» пользователи смогут сохранить любимые напитки, поделиться информацией о них со своими друзьями, а также познакомиться с происхождением своих вин-фаворитов. Кроме того, программа предоставляет возможность оценивать их и оставлять комментарии.

Приложение включает в себя список виноделен Риохи с описанием их энотуристического предложения и различных мероприятиях для посетителей, а также ссылки на их сайты и страницы в социальных сетях. Выбрать интересующую фабрику можно по ряду критериев – например, среди тех, что получили самые высокие оценки от гидов, или в зависимости от степени опытности потребителя.

Список виноделен организован в соответствии с их местоположением: первым пользователь увидит те, что находятся ближе всего к нему. При выставлении фильтра в зависимости от дня недели приложение покажет, какие фабрики открыты в это время. С его помощью также можно забронировать посещение. Кроме того, программа позволяет отфильтровать винодельни, где подают еду.

При сканировании этикетки на бутылке приложение идентифицирует производителя вина, а также показывает ссылку для его покупки, если напиток представлен в Интернет-магазине. Riojawine также имеет функцию фильтрации по сорту вина. Сведениями о понравившемся напитке можно поделиться в социальных сетях.

Программа доступна на английском и испанском языках для платформ Android и iOS.