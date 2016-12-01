В аэропорту Барселоны бастуют уборщики

Работники уборочных служб аэропорта Эль-Прат (Барселона), за которые отвечает компания Valoriza, бастуют уже четвертый день подряд. Как сообщают информагентства Испании, вокруг урн в терминалах скопились груды мусора. Кроме того, не проводится уборка и в некоторых санузлах.

В своих заявлениях агентству Europa Press председатель совета предприятия в аэропорту Эль-Прат Мануэль Дельгадо объяснил, что «забастовка обусловлена нежеланием компании применять на практике пакт о социальных и экономических мерах, который был законным образом согласован с работниками». В числе прочих аспектов он включал в себя сокращение рабочего дня, предоставление выходных за переработки, новую схему подсчета дней отпуска и покрытие в случае увольнения.

«Они хотят прикрыть организационными причинами реструктуризацию, обусловленную экономическими факторами. Компания получила этот тендер по более низкой цене, чем было заявлено в контракте, и теперь работники должны заплатить за эту экономию», - заверил Дельгадо.

Сотрудники Valoriza ежедневно проводят манифестации в аэропорту. В пятницу в его первом терминале состоится масштабный митинг, который положит конец пятидневной забастовке.

На тот случай, если сложившаяся ситуация не будет разрешена, совет предприятия запланировал еще две подобных акции. Они намечены на 22 и 23 декабря, когда многие пассажиры массово улетают в другие города на рождественские праздники.