Горничные канарских отелей объявили забастовку

Члены профсоюза Base, который является самым многочисленным среди синдикатов гостиничного сектора провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, организовали всеобщую забастовку горничных. Как сообщают информационные агентства Испании, она намечена на 25 декабря и 1 января. Подобным образом работницы намерены выразить свой протест против суровых условий труда.

Представители профсоюза отмечают, что среди горничных наблюдается наибольшее число случаев временной и полной потери трудоспособности, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и травмами спины, которые происходят на фоне «недостаточных обязательств» по отношению к сотрудницам со стороны работодателей. Несмотря на благополучную ситуацию в секторе, они активно сокращают штаты и отказываются от постоянных контрактов на полный день в пользу частичной занятости на худших условиях. Кроме того, организаторы акции протеста подвергли критике «недостаточно жесткий подход Трудовой инспекции» и «позерство некоторых политических партий и профсоюзов», чья деятельность «не идет дальше фотографий с горничными и не подразумевает реальных решений существующих проблем». В качестве примера они приводят отказ Парламента Канарских островов от проведения реформы Закона о туризме, который определил бы минимальный необходимый размер штата в зависимости от категории и типа гостиничного размещения, а также от уровня загруженности отелей и апартаментов архипелага.

Таким образом, профсоюзные деятели требуют принятия Кодекса передовых наработок в области предотвращения экономических и психосоциальных рисков, применимых к гостиничному сектору, и призывают учесть их рекомендации в области эргономики, временных замеров и регулирования часов работы.

Помимо этого, они предлагают включить в распорядок рабочего дня перерывы и применить на практике предписание Верховного юстиционного суда Канарских островов от 29 мая 2014 года, который обязывает компании заменить существующие кровати на конструкции с подъемной системой, позволяющие предотвратить риски уборки в неудобных позах. Наряду с этим, представители профсоюзов требуют включения вышеупомянутых мер в профессиональные соглашения гостиничного сектора провинций Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе.

В общей сложности на Канарских островах трудится около 20 000 горничных. В среднем за день они наводят порядок в 20 номерах, а размер их заработной платы составляет приблизительно 1 300 евро в месяц.