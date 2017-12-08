Лучшим сыром Испании признан Mini-retorta от компании Finca Pascualete

Сыр в миниатюрных головках Mini-retorta от компании Finca Pascualete (Касерес) признан лучшим в Испании по версии World Cheese Awards. Производитель описывает его как продукт с "мягким, но долгоиграющим вкусом, и кремовой, практически жидкой, текстурой".

В мировом рейтинге Mini-retorta занял 6-е место, а первая позиция досталась английскому Cornish Kern. Организаторы отметили, что в этом году испанские сыры удостоились почти 400 различных наград, и это лучшее подтверждение "упорной работы сыроваров и их преданности своему делу".