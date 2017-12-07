Иностранные туристы потратили в Испании более 77 миллиардов евро

Иностранные туристы, посетившие Испанию в первые десять месяцев года, потратили на ее территории в общей сложности 77,655 миллиардов евро, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные были получены Национальным институтом статистики (INE)в ходе подготовки опроса Egatur.

В период с января по октябрь средний объем затрат среди представителей крупнейших рынков вырос на 3,55% и составил 1 058 евро, в то время как объем дневных расходов составил 138 евро (+5,7%). Средняя продолжительность поездок при этом сократилась на 2% - до 7,7 дня. Больше всех в Испании тратили туристы из скандинавских стран – 1 179 евро на человека и 139 евро в день. Среди крупнейших туристических рынков лидерами по уровню расходов стали Великобритания (20,3% от общего объема затрат, 15,772 миллиарда евро), Германия (14,3%, 11,075 миллиарда) и Франция (8,2%, 6,395 миллиарда). Скандинавы потратили 5,923 миллиарда евро, а итальянцы – 2,859 миллиарда.

Что касается октября, то за второй осенний месяц туристы оставили в Испании 7,763 миллиарда евро (+5,9%), тратя примерно 1 068 евро на человека (+4%) и 144 евро в день (+5,8%). Продолжительность их поездок при этом составила 7,4 дня. Лидерами с точки зрения расходов стали британцы (19,4% от общего объема), немцы (16%) и жители Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции (6,7%).

Среди регионов первое место по суммарным затратам в период с января по октябрь заняла Каталония, где за это время туристы потратили потратили 17,339 миллиарда евро (22,3%). За ней следуют Балеарские острова (14,3 миллиарда, 18,4%) и Канары (13,730 миллиарда, 17,7%), а также Андалусия (11,431 миллиарда), Валенсия (7,674 миллиарда) и Мадрид (7,559 миллиарда). В остальных автономных сообществах в общей сложности путешественники оставили 5,622 миллиарда евро.

Большая часть туристических затрат (69,2%) пришлась на долю тех, кто путешествовал без готового пакета. Основным мотивом для их поездок чаще всего становились развлечения. Большинство туристов (62,2%) при этом останавливалось в отелях.