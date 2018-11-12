На Лансароте пройдёт первый международный конгресс фуджурналистов

23 ноября в Тегисе на острове Лансароте пройдёт I Международный конгресс гастрономической журналистики. Мероприятие будет организовано в рамках VIII эногастрономического фестиваля Saborea Lanzarote.

Как сообщают организаторы, первый в своём роде конгресс направлен на концептуализацию и поиск решений для бурно развивающегося сектора гастрономического туризма. Помимо журналистов, гастрономических обозревателей и фудблогеров на конгрессе ожидается присутствие шеф-поваров и экспертов в области кулинарии. Планируются доклады и круглые столы.

На съезде специалисты из Испании и из-за рубежа смогут поразмышлять и обсудить концепцию гастрономического туризма, формы подачи информации и возможные решения для разных продуктов, кухонь и заведений. Одним из главных вопросов конгресса станет: «Как можно воздействовать на гастрономическую информацию (в офф- и онлайне) для стабильного роста гастрономии, и, как следствие, первичного сектора, гостиничного сектора и устойчивого туризма?»

Эногастрономический фестивальпредставляет собой выставку-ярмарку, которая, среди прочего, включает лекции и мастер-классы от лучших шеф-поваров мира.