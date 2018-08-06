В Барселоне появились новые проездные для туристов

Транспортная компания Барселоны TMB запустила новую платформу Hola Barcelona, которая вобрала в себя максимум услуг, чтобы повысить качество обслуживания туристов и гостей города.

Платформа www.holabarcelona.com объединяет различные виды городского транспорта, ориентированного на туристов, включая Barcelona Bus Turístic, Night Tour или канатную дорогу на Монжуике. Билеты на них можно приобрести прямо в интернете с помощью портала.

Проект предусматривает специальные проездные Hola BCN! с ограниченным количеством поездок на 2, 3, 4 или 5 дней, а также комбинированные проездные. В многоразовые билеты также включен трансфер в аэропорт Барселоны на линии метро L9, а в скором будущем в этом списке появится Aerobus.

С помощью проекта власти хотят разгрузить центр города и традиционные виды общественного транспорта и увеличить доходы компании. Привлечь туристов планируется, в первую очередь, удобным форматом покупки билетов в режиме онлайн на сайте, а также с помощью продвижения проекта среди турагентов.

К тому же, к концу 2018 года в Барселоне собираются ввести бесконтактные проездные на оптических носителях. Эта версия предусмотрена как для туристических, так и для обычных билетов.