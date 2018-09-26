Дом Адольфо Суареса в Авиле превратился в бутик-отель

Новый владелец дома, сеть отелей Fontecruz, позиционирует гостиницу La Casa del Presiente как особенный ностальгический проект.

В 1990-х годах особняк по улице Теларес, 1 приобрела семья Ортега, которая владеет группой Fontecruz. Изначально он использовался хозяевами в личных целях, а теперь принимает постояльцев.

Отель сохранил в себе элементы конструкции оригинального здания, построенного в 1970-х для семьи Суарес, а также фрагменты более старой постройки – традиционного кастильского особняка.

Над превращением дома в отель работал архитектор Густаво Васкес и студия дизайна Ángel Studio.

В отеле 3 этажа. На нижнем уровне сохранилось больше всего аутентичных деталей, а также почти нетронутым остался кабинет Суареса, на месте которого разместилась стойка приёма и размещения гостей. В помещении можно увидеть библиотеку испанского политика с небольшой секретной дверцей, созданной для того, чтобы он при необходимости мог быстро скрыться.

В отеле 10 номеров разных категорий, каждый из которых получил название в честь ценностей, которые ассоциируются с фигурой Суареса: «Жизнь», «Любовь», «Радость», «Свобода», «Мир», «Смелость», «Диалог» и «Счастье».

На территории гостиницы есть сад, к которому примыкает старинная городская стена Авилы. Кроме того La Casa del Presiente – единственный отель с бассейном в Старом городе.