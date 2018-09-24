Испанские Uber и Cabify бесплатно будут возить пассажиров 26 сентября

Объединение Unauto, в которое входят работники платформ Uber и Cabify, сообщило, что 26 сентября будет предоставлять свои услуги бесплатно в разных городах Испании. Инициатива, которая получила название «В будущем есть место для всех», направлена на то, чтобы познакомить общественность с мнением водителей о работе в таких компаниях.

Акция будет проводиться за два дня до предполагаемого принятия в Совете министров Испании Декрета о регулировании лицензий на предоставление услуги аренды автомобиля с водителем (VTC).

Как сообщили в Unauto, с помощью приложений все пользователи смогут заказать бесплатную поездку в пределах зон покрытия с 10:00 до 22:00.

В объединении отмечают, что 15 тысяч водителей автомобилей VTC ежедневно развозят около 6 млн пассажиров. Они также напоминают, что платформы, предоставляющие такие услуги, создают рабочие места и говорят о потенциальном создании ещё 25 тысяч рабочих мест в ближайшие два года. Кроме того, сообщается, что сектор VTC привносит в испанскую экономику 750 млн евро.

Декрет, который планируется принять в правительстве, позволит автономным сообществам самим регулировать деятельность VTC, включая вопросы выдачи лицензий.