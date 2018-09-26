В Хаэне призывают включить олеотуризм в список гастрономических маршрутов Андалусии

Ассоциация предпринимателей и профессионалов Хаэна призвала Совет Андалусии включить гастрономические маршруты по оливковым полям в кампанию «Андалусия. Пейзажи со вкусом».

Объединение утверждает, что олеотуризм в регионе недооценивают. Также участники организации сетуют на то, что в промо-ролике кампании представлено 10 андалусийских направлений, но отсутствуют маршруты по Хаэну.

Региональная кампания направлена на продвижение туризма в Андалусии на международных рынках в 2018-2019 годах. На проект было выделено 270 тысяч евро. Он включает гастрономические маршруты, посвящённые качественным местным продуктам, включая тунец, морепродукты, вино, ликёры, брэнди, фрукты, хамон и рис. В ассоциации отмечают, что оливковое масло незаслуженно забыто.

Представители организации также говорят о том, что их деятельность, которая в том числе связана с созданием маршрутов по оливковым плантациям, направлена на всестороннее продвижение масла как высококлассного здорового продукта.