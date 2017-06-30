Дочь Дональда Трампа проводит лето в Марбелье

Недавно Тиффани опубликовала в Instagram фотографию из Марбельи, где она проводит время вместе с бойфрендом Россом Механиком. Во время ужина в эксклюзивном пляжном клубе Trocadero пару окружали девять телохранителей. Один из них заранее позвонил в ресторан и заказал столик на двоих. Тиффани и Росс пришли туда пешком из отеля Puente Romano, в котором они остановились на время путешествия.