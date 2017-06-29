Пассажиры кораблей Trasmediterránea смогут наблюдать за своими питомцами на борту в режиме реального времени

Транспортная компания Trasmediterránea запустила инновационную услугу, призванную улучшить качество предоставляемого сервиса для пассажиров, путешествующих на кораблях перевозчика со своими домашними животными. Как сообщают информационные агентства Испании, отныне через подключение к установленной на борту сети Wi-Fi с помощью мобильных устройств хозяева смогут следить за питомцами, которые во время поездки находятся в специально оборудованном для их удобства отсеке. На протяжении всего маршрута пассажиры могут видеть своих любимцев в режиме реального времени.

Услуга уже доступна на корабле Juan J. Sister, который курсирует по маршруту Маон – Барселона. Постепенно она будет внедрена и на других судах компании.

Наряду с вышеупомянутым сервисом компания предлагает ряд прочих опций для обеспечения животным максимального комфорта на маршрутах дальнего следования: на кораблях есть специальные зоны для выгула, источники пресной питьевой воды и будки разного размера с системой кондиционирования воздуха. На скоростных судах питомцев разрешено брать с собой в переносках.

Новая услуга предлагается в рамках обширной стратегии Trasmediterránea по постоянному усовершенствованию оказываемых услуг.