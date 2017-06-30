Лучшим аквапарком мира снова признан Siam Park на Тенерифе

Комплекс Siam Park на острове Тенерифе в четвертый раз подряд признан лучшим аквапарком мира по версии Travellers Choice 2017. Премию вице-президенту компаний Loro Parque и Siam Park Кристофу Кисслингу и его отцу, президенту холдинга Вольфгангу Кисслингу, вручила пиар-директор TripAdvisor в Испании и Бразилии Бланка Заяс. Кисслинг-старший отметил, что гордится мировым масштабом известности, которую приобрело его детище, и выразил удовлетворение в связи с присвоением комплексу награды, которая присуждается на основании комментариев и мнений пользователей TripAdvisor.

На данный момент Siam Park является единственным в Испании аквапарком, который удостоился премии Travellers Choice четыре раза. В своей категории он опережает все известные развлекательные парки в других странах мира.

Кисслинги также упомянули ряд своих проектов на соседнем острове Гран-Канария, где будут построены еще один Siam Park и аквариум Poema del Mar.

В свою очередь, представители местной власти подчеркнули важность Siam Park для архипелага как инструмента, способного положительно влиять на экономику и создавать рабочие места, а также на развитие туризма.