Датчане попросили испанцев защитить их от солнца

Датчане призвали испанцев помочь им защититься от солнца. «Дорогие граждане Испании! Дании необходима ваша помощь», - такими словами начинается видеоролик с участием телеведущего Микаэла Бертельсена, ставшего лицом кампании. «Активное солнце вредит нам, и каждый день от рака кожи умирает один датчанин. Мы знаем, что вам достаточно и своих забот, но мы почтительно просим вас о поддержке – помогите датчанину на солнце», - говорит ведущий.

«Десятки тысяч жителей Дании приезжают с холодного и темного севера на ваши прекрасные пляжи, и при виде лучика солнца они забывают о всякой предосторожности, час за часом жарясь на солнце. Пожалуйста, напоминайте нам, что мы должны надеть головной убор и намазаться кремом. Выступите в роли добровольца, чтобы помочь датчанину. От имени всей нации мы выражаем вам крайнюю благодарность", - заключает Бертельсен.

Кампания «Помоги датчанину» была подготовлена агентством NoA & Co. по заказу Датского общества по борьбе с раком. Ее эксперты предупреждают, что уровень заболеваемости меланомой в стране является одним из самых высоких в мире: так, ежегодно здесь наблюдается 19,2 случая возникновения этой болезни на 100 000 человек, в то время как в Великобритании этот показатель составляет 14,6, в Германии и Италии – 11,4, во Франции – 10,2 и в Испании – 6,9. Кампания также была подготовлена на греческом, французском, итальянском и тайском языках для запуска в пяти самых популярных среди датчан стран для отдыха.