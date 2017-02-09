В августе в Саламанке «высадятся» Дарт Вейдер и имперские штурмовики

В августе улицы Саламанки заполнят персонажи саги «Звездные войны», в том числе Дарт Вейдер и имперские штурмовики. Как сообщают информагентства Испании, они примут участие в шествии по историческому центру города. Мероприятие приурочено к международному турниру ETC по военно-тактическим играм, в котором примут участие более 1 500 человек.

По словам советника мэрии Саламанки по вопросам культуры и туризма Хулио Лопеса Ревуэльты и организатора мероприятия Эктора Бланко, в чемпионате по стратегическим играм с использованием миниатюрных фигурок примут участие 52 команды с пяти континентов. В их числе – представители Сингапура, Новой Зеландии, США, Японии, Канады и практически всех стран Европы. Основная задача культурной ассоциации Tercio-Z, которая организует соревнования в Саламанке, заключается в том, чтобы сделать город постоянным местом их проведения.

В этом году турнир пройдет со 2 по 6 августа в отеле Doña Brígida в муниципалитете Вильямайор. Его програма также включает в себя мастер-классы, выставки, шесвтия и другие развлечения.

Участники продемонстрируют свое мастерство в ходе четырех «сражений» по военно-тактической игре Warhammer, где оно будет оцениваться в индивидуальном и командном зачете. Турниры будут посвящены футуристической тематике, средневековью, миниатюрам Второй мировой войны и саге «Звездные войны».